Banca di Piacenza | crescono utili raccolta impieghi e numero di soci
L’utile netto supera i 40 milioni (+17,38%). Proposto un dividendo lordo di 2,65 euro Il Consiglio di amministrazione della Banca di Piacenza ha approvato il progetto di bilancio che chiude con un utile netto di 40,5 milioni di euro (34,5 nel 2024), in crescita del 17,38%. Viene proposto un dividendo di 2 euro per azione in contanti, oltre a 0,65467 euro tramite l’assegnazione di un’azione ogni 75 possedute e così per un totale unitario lordo di 2,65467 euro ad azione (2,000 nel 2024). Sul fronte della massa amministrata, si evidenzia una variazione positiva della raccolta diretta da clientela, passata da 3.409,1 a 3.700,6 milioni di euro, con una crescita dell’8,55%. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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