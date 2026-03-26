ChiantiBanca i conti sorridono Ok al progetto di Bilancio 2025 Oltre 29,4 milioni di risultato

ChiantiBanca ha approvato il progetto di Bilancio 2025, con un risultato superiore a 29,4 milioni di euro. La banca ha confermato il proprio impegno nel sostenere il territorio e nel rispondere alle esigenze di famiglie e imprese. La decisione è stata comunicata attraverso un documento ufficiale, evidenziando l’andamento positivo dei conti e le strategie adottate per il prossimo esercizio.

Il deciso sostegno al territorio e la vicinanza ai bisogni di famiglie e imprese rappresentano alcuni degli elementi distintivi e significativi del progetto di Bilancio 2025 di ChiantiBanca, chiuso con un utile netto di oltre 29,4 milioni (nel triennio l’utile cumulato è di 99,2 milioni): deliberato dal consiglio di amministrazione, verrà sottoposto all’approvazione della compagine sociale nell’assemblea che si svolgerà il 26 aprile alla Leopolda di Firenze. La continua ed esponenziale crescita del numero di soci (34.400, di cui 3.400 under 35: 1.500 in più rispetto al 2024, quasi 5.000 nel triennio, che fanno della compagine sociale di... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ChiantiBanca, i conti sorridono. Ok al progetto di Bilancio 2025. Oltre 29,4 milioni di risultato Articoli correlati ChiantiBanca in piena salute . Utile netto di oltre 29 milioni. Crescono soci, raccolta e impieghiChiantiBanca archivia il 2025 con un utile netto di oltre 29,4 milioni di euro, in crescita nel quadro del triennio che sfiora i 100 milioni... Amg Gas, positivo il bilancio 2025: ricavi per 92 milioni, utile netto di oltre 5 milioniL’assemblea di Amg Gas ha approvato il bilancio 2025 che si è chiuso con ricavi a 92 milioni di euro, Ebitda (indicatore finanziario che misura la... Una selezione di notizie su ChiantiBanca i conti sorridono Ok al... Argomenti discussi: ChiantiBanca, i conti sorridono. Ok al progetto di Bilancio 2025. Oltre 29,4 milioni di risultato. ChiantiBanca, i conti sorridono. Ok al progetto di bilancio 2025. Oltre 29,4 milioni di risultatoDeciso sostegno al territorio e vicinanza ai bisogni di famiglie e imprese ... msn.com ChiantiBanca sorride. Utile netto oltre 29 milioni. Approvato il bilancio 2025Deciso sostegno al territorio e vicinanza ai bisogni di famiglie e imprese. Cresce la base sociale fino a quota 34.400 soci, la più numerosa in Toscana. msn.com