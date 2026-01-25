Chi sono la moglie e le figlie di Walter Veltroni Flavia Prisco Martina e Vittoria e cosa fanno nella vita

Walter Veltroni è sposato con Flavia Prisco dal 1982. Insieme, hanno due figlie, Martina e Vittoria. Flavia Prisco, Martina e Vittoria sono figure private e non pubblicamente note per attività specifiche, mantenendo una riservatezza sulla loro vita professionale e personale.

Walter Veltroni è sposato dal 1982 con la moglie Flavia Prisco, dalla quale ha avuto due figlie: Martina e Vittoria. Flavia Prisco ha conosciuto il marito nel 1973 al Festival della Gioventù. Riguardo proprio quel loro primo incontro, ha dichiarato nel 2008 in un’intervista a Donna Moderna: «Al Festival della gioventù, a Berlino nel 1973, un appuntamento mitico per quelli della mia generazione. Anche mio padre e mia madre si erano conosciuti lì. Io avevo 15 anni, lui 18. Tornati a Roma, mi aveva chiesto di metterci assieme, ma io me l’ero cavata in modo diplomatico: restiamo amici». Chi è la moglie di Walter Veltroni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

