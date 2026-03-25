Chi è Makkelie arbitro di Italia-Irlanda del Nord | il clamoroso precedente con Cristiano Ronaldo

L'arbitro designato per la partita tra Italia e Irlanda del Nord è un ufficiale internazionale con precedenti controversi. In passato, è stato coinvolto in situazioni che hanno suscitato proteste, tra cui una partita del Benfica e un episodio in cui è stato annullato un gol a Cristiano Ronaldo per un errore arbitrale.

Italia-Irlanda del Nord sarà diretta da Makkelie, arbitro che evoca brutti ricordi in campo internazionale: dalle proteste del Benfica al gol annullato a Cristiano Ronaldo per errore. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Poliziotto dal cartellino facile. Chi è Makkelie l’arbitro di Italia-Irlanda del NordBergamo, 24 marzo 2026 – Sarà l’olandese Danny Makkelie a dirigere Italia-Irlanda del Nord, semifinale playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2026... Arbitro Italia Irlanda del Nord, scelto il fischietto del match della New Balance Arena. Ecco chi dirigerà la garadi Redazione JuventusNews24Arbitro Italia Irlanda del Nord, scelto il direttore di gara del match della New Balance Arena valevole per il playoff. Una raccolta di contenuti su Chi è Makkelie arbitro di Italia... Temi più discussi: Makkelie arbitrerà Italia-Irlanda del Nord: i precedenti con gli Azzurri; Danny Makkelie arbitro di Italia-Irlanda del Nord: chi è, i precedenti con la Nazionale; Chi è Makkelie, l’arbitro di Italia-Irlanda del Nord: dirigerà lui il playoff mondiale; Italia-Irlanda del Nord, a fischiare sarà un poliziotto: ecco chi è. Danny Makkelie arbitro di Italia-Irlanda del Nord: chi è, i precedenti con la NazionaleMakkelie arbitrerà il play off, ha già diretto gli azzurri in quattro occasioni. Fu l'arbitro che annullò tre gol a Morata in Juventus-Barcellona nel 2020, ha diretto quest'anno i bianconeri contro il ... corriere.it Poliziotto dal cartellino facile. Chi è Makkelie l’arbitro di Italia-Irlanda del NordQuattro gare con gli Azzurri senza sconfitte, ma con Juve e Inter più sfortunate: il profilo dell’arbitro scelto per la sfida decisiva di Bergamo ... msn.com Italia-Irlanda del Nord vale tanto, tantissimo: nella Nazionale che ha in mente Gennaro Gattuso un posto in campo lo dovrebbe avere Riccardo Calafiori "Vogliamo tutti andare al Mondiale, è vero che sentiamo la pressione ma vogliamo trasformare le ener - facebook.com facebook #Bastoni, Mancini, #Tonali, Calafiori: le novità verso Italia-Irlanda del Nord, cosa filtra da Coverciano x.com