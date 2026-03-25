Chi è Makkelie arbitro di Italia-Irlanda del Nord | il clamoroso precedente con Cristiano Ronaldo

Da fanpage.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'arbitro designato per la partita tra Italia e Irlanda del Nord è un ufficiale internazionale con precedenti controversi. In passato, è stato coinvolto in situazioni che hanno suscitato proteste, tra cui una partita del Benfica e un episodio in cui è stato annullato un gol a Cristiano Ronaldo per un errore arbitrale.

Italia-Irlanda del Nord sarà diretta da Makkelie, arbitro che evoca brutti ricordi in campo internazionale: dalle proteste del Benfica al gol annullato a Cristiano Ronaldo per errore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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