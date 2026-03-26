Chi è Antonio Mura nuovo capo di gabinetto di Nordio ex magistrato scelto dopo l' addio di Giusi Bartolozzi

Antonio Mura è il nuovo capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, in sostituzione di Giusi Bartolozzi. È un ex magistrato e ha assunto questa posizione dopo le dimissioni della precedente responsabile. La nomina è stata ufficializzata di recente, senza ulteriori dettagli sui motivi dell'uscita della precedente figura.

Antonio Mura è il nuovo capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Magistrato in pensione, prende il posto di Giusi Bartolozzi, che si è dimessa dopo la svolta imposta dalla premier Giorgia Meloni che vuole fuori dai ruoli di prestigio chiunque abbia problemi giudiziari o sia inopportuno sotto il profilo politico. La nomina di Mura sarà formalizzata nei prossimi giorni. Antonio Mura nuovo capo di gabinetto di Nordio Antonio Mura raccoglie dunque il testimone di Giusi Bartolozzi in un momento di massima tensione per il Ministero: quando le opposizioni chiedono le dimissioni del ministro Nordio e quando il Governo non esclude nuove frizioni con parte delle toghe, prese di mira durante la campagna per il Sì al referendum sulla giustizia. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Chi è Antonio Mura nuovo capo di gabinetto di Nordio, ex magistrato scelto dopo l'addio di Giusi Bartolozzi Articoli correlati Leggi anche: Antonio Mura è il nuovo capo gabinetto scelto da Nordio dopo l'addio di Bartolozzi Giustizia, Nordio sceglie Antonello Mura capo di Gabinetto: ecco chi è l’erede di Giusi BartolozziIl ministero della Giustizia si prepara a un cambio ai vertici del proprio apparato amministrativo. Una raccolta di contenuti su Antonio Mura Temi più discussi: Tutti i nomi per il dopo Delmastro e Bartolozzi al ministero della Giustizia; Via Arenula nel caos, cercasi sottosegretario disperatamente; Porte girevoli al Governo: ecco i possibili sostituti di Bertolazzi e Delmastro; Meloni incassa anche dimissioni Santanchè: scatta il totonomi, tempi rapidi per successione. Antonio Mura nuovo capo di gabinetto del ministero della GiustiziaMagistrato in pensione, 72 anni, prende il posto di Giusi Bartolozzi, che si è dimessa dopo il referendum. La nomina sarà formalizzata nei prossimi giorni ... quotidiano.net Chi è Antonio Mura, il magistrato chiamato a sostituire Giusi Bartolozzi al Ministero della GiustiziaAntonio Mura è il magistrato in pensione scelto dal ministro Carlo Nordio come nuovo capo di gabinetto del ministero della Giustizia, al posto di Giusi Bartolozzi dimessasi dopo il referendum sulla gi ... tag24.it Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha scelto come nuovo capo di gabinetto il giurista Antonio Mura, dopo le dimissioni di Giusi Bartolozzi x.com Antonio Mura nuovo capo di gabinetto del ministero della Giustizia. Subentra a Bartolozzi. Era capo del legislativo #ANSA - facebook.com facebook