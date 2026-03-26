Il grey blending è una tecnica di colorazione utilizzata nei saloni per integrare i capelli bianchi e grigi in modo naturale. L’obiettivo è creare un effetto di sfumatura che renda meno evidente la comparsa dei primi capelli grigi, senza coprirli completamente. Questa metodologia viene richiesta sempre più spesso da chi desidera mantenere un aspetto naturale mentre affronta il processo di invecchiamento dei capelli.

Non coprire, ma integrare naturalmente nella capigliatura: è lo scopo del grey blending, una tecnica di colorazione sempre più richiesta nei saloni, pensata per gestire in modo naturale e graduale la comparsa dei primi capelli bianchi e grigi. A differenza delle tinture tradizionali, che puntano a coprire completamente il grigio, questo approccio mira a armonizzarlo con il colore di base, evitando contrasti netti e l’effetto ricrescita troppo evidente dopo poche settimane. Come si fa il grey blending. Il principio è semplice: invece di uniformare, si lavora per sfumature. Il parrucchiere inserisce leggere schiariture o riflessi freddi e neutri, creando una transizione morbida tra i capelli pigmentati e quelli ormai privi di melanina. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Che cos’è il grey blending, la tecnica per camuffare i primi capelli grigi

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