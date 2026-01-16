anche kate middleton abbraccia i suoi primi capelli grigi

Kate Middleton ha recentemente mostrato con naturalezza i suoi primi capelli grigi, durante un evento con le Lioness, le campionesse di rugby inglesi. Un gesto che evidenzia un atteggiamento di autenticità e accettazione, sottolineando come anche tra le figure pubbliche si possa valorizzare la propria naturalezza. Questa scelta si aggiunge a quella di altre protagoniste reali, contribuendo a un’immagine di eleganza sobria e autentica.

Dopo Letizia di Spagna un’altra reale accoglie e valorizza i suoi capelli grigi: si tratta di Kate Middleton, che durante un incontro con le Lioness, le campionesse di rugby inglesi, ha sfoggiato fiera alcuni fili grigi tra la sua iconica chioma castano dorato. Kate Middleton con i capelli grigi è un inno alla bellezza naturale. La principessa era bellissima in un tailleur rosso scarlatto di Alexander McQueen, un colore scelto per rendere omaggio alle campionesse di rugby dopo la loro vittoria alla World Cup. Il ricevimento si è tenuto nel castello di Windsor, e Kate ha posato per i fotografi con i lunghi capelli ondulati sciolti e profonda riga laterale. 🔗 Leggi su Amica.it

