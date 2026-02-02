Una squadra di ricercatori ha trovato la causa che fa diventare grigi i capelli. Ora si lavora per capire come fermare o invertire il processo. La scoperta potrebbe aprire la strada a trattamenti innovativi, anche se ci vorrà del tempo prima di arrivare sul mercato. Per ora, l’obiettivo è capire meglio cosa succede nel follicolo pilifero.

I capelli grigi potrebbero tornare al colore originale grazie a una scoperta che svela il vero meccanismo alla base dell’ingrigimento. Lo studio, condotto dai ricercatori della Grossman School of Medicine della New York University e pubblicato sulla prestigiosa rivista *Nature*, ha identificato un processo cellulare fondamentale: la perdita della mobilità delle cellule staminali dei melanociti. Queste cellule, responsabili della produzione del pigmento che colora i capelli, non si limitano a generare melanina, ma si muovono continuamente all’interno del follicolo pilifero, passando da uno stato di riposo a uno di attivazione e differenziazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - I capelli grigi potranno tornare al colore originale, scoperta la causa che li trasforma

Approfondimenti su Capelli Grigi

La piastra alla cheratina e olio di argan è un prodotto ideale per affrontare i capelli crespi durante l'inverno.

Martina Colombari ha recentemente affrontato una trasformazione significativa per il nuovo film di Checco Zalone.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Capelli bianco naturale un scelta o un esigenza in questo caso un esigenza la chimica

Ultime notizie su Capelli Grigi

Argomenti discussi: I capelli grigi potranno tornare al colore originale, scoperta la causa che li trasforma.

I capelli grigi potranno tornare al colore originale, scoperta la causa che li trasformaPerché i capelli diventano grigi? Il problema, a quanto pare, non è la crescita del capello in sé, ma la perdita del pigmento che ... msn.com

Lo shampoo giapponese colorante che copre i capelli grigi in modo graduale e con un effetto naturaleAlternativa delicata alle tinte aggressive, Kiwabi Hair Color Shampoo sfuma gradualmente i capelli grigi. Con un effetto più morbido e naturale ... vogue.it

In uno studio pubblicato sulla rivista Nature, i ricercatori della Grossman School of Medicine della New York University hanno individuato un possibile meccanismo alla base dell’ingrigimento dei capelli - facebook.com facebook