Charles Leclerc | La gestione della vettura farà la differenza felici di come abbiamo lavorato ma Mercedes resta avanti

Sul circuito di Albert Park si sono appena concluse le prime due sessioni di prove libere del Mondiale di F1 2026, valide per il Gran Premio d’Australia. Charles Leclerc ha commentato che la gestione della vettura farà la differenza, esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto, anche se ha sottolineato che la Mercedes resta avanti.

Si è da poco concluso il primo venerdì del Mondiale di F1 2026. Sul circuito di Albert Park sono andate in scena le prime due sessioni di prove libere, valide per il Gran Premio di Australia 2026, primo appuntamento del calendario. In attesa delle qualifiche di domani, i pronostici della vigilia sembrano essere stati rispettati. Mercedes è infatti la prima forza mentre la Ferrari, nonostante un’ottima FP1, sembra essere ancora dietro. Alla vigilia del primo Gran Premio della stagione, Charles Leclerc ha rilasciato a Sky Sport una lunga intervista, nella quale si è espresso su diversi temi, non sono attinenti alla pista. Il monegasco ha innanzitutto chiarito la situazione con la Ferrari: “Non credo sia mai stato fatto un contratto in eterno ma per il mio rinnovo tutto sta procedendo nel verso giusto, stiamo parlando”. 🔗 Leggi su Oasport.it

Charles Leclerc precisa: "Mercedes forse più forte di noi, ma il titolo si gioca sugli sviluppi"Alla vigilia di una stagione che promette di essere tra le più imprevedibili degli ultimi anni, Charles Leclerc si prepara ad affrontare l'ottavo...

