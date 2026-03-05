Charles Leclerc ha dichiarato che la Mercedes potrebbe essere più competitiva della Ferrari, anche se il campionato si deciderà in base agli sviluppi delle vetture. Alla vigilia della nuova stagione, il pilota si prepara a disputare il suo ottavo anno con la scuderia, mantenendo un tono cauto e concentrato sulle sfide che lo attendono. La competizione si preannuncia più incerta che mai.

Alla vigilia di una stagione che promette di essere tra le più imprevedibili degli ultimi anni, Charles Leclerc si prepara ad affrontare l'ottavo campionato della sua carriera in Scuderia Ferrari con un atteggiamento prudente, quasi misurato. Dopo un'annata complessa, segnata soprattutto dalle difficoltà tecniche della monoposto del Cavallino Rampante, il pilota monegasco guarda al nuovo corso regolamentare con curiosità ma senza facili entusiasmi. Il Mondiale di F1 riparte dall'Australia e lo fa con un contesto tecnico profondamente rinnovato: monoposto e power unit di nuova generazione che promettono di ridisegnare gli equilibri della griglia.

© Oasport.it - Charles Leclerc precisa: “Mercedes forse più forte di noi, ma il titolo si gioca sugli sviluppi”

