Chanel Totti rivela il segreto dei suoi capelli | usa delle extension extra long

Chanel Totti ha condiviso sui social un dettaglio sui suoi capelli, spiegando di utilizzare delle extension molto lunghe per ottenere le lunghezze desiderate. Nella visita presso la parrucchiera di fiducia, ha mostrato il risultato finale e ha parlato delle tecniche impiegate per allungare e valorizzare il suo look. La ragazza ha mostrato con entusiasmo le sue nuove acconciature, sottolineando l’uso delle maxi extension.

Chanel Totti è tornata a fare visita ad Alessia Solidani, la sua parrucchiera di fiducia, e sui social ha rivelato il "segreto" dei suoi capelli: si serve di maxi extension per rendere le lunghezze extra. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Chanel Totti parla del divorzio dei suoi genitoriChanel Totti è pronta a debuttare in tv e decide anche di raccontarsi con parole molto personali. Chanel Totti commenta il divorzio dei suoi genitori e svela cosa ne pensaIn una recente intervista Chanel Totti commenta il divorzio dei suoi genitori Ilary Blasi e Francesco Totti. Altri aggiornamenti su Chanel Totti Temi più discussi: Non t'allargare con la bocca: Chanel Totti furiosa a Pechino Express. Menzionato papà Francesco; Pechino Express, Chanel Totti confessa: Ecco il momento in cui mi sono pentita di aver partecipato!; Chanel Totti rivela il segreto dei suoi capelli: usa delle extension extra long; GF Vip, Ilary Blasi porta Chanel Totti in studio ma la bacchetta: Ho le chiavi nella borsa, vattene a casa. I pantaloni a palloncino di Chanel Totti sono il capo da avere nella primavera 2026Qual è il capo glamour da sfoggiare assolutamente nella primavera 2026? I pantaloni balloon, come quelli indossati sui social da Chanel Totti ... fanpage.it La gente non sa la verità: Chanel Totti rompe il silenzio sulla separazione dei genitori, Francesco Totti e Ilary BlasiA Pechino Express 2026 Chanel Totti ha detto cosa pensa realmente della separazione tra i suoi genitori, Francesco Totti e Ilary Blasi ... notizie.it Episodio 1: la guida per ottenere i look (griffatissimi) di Chanel Totti, Valentina Cabassi e Yasmin Barbieri in chiave second hand, in collaborazione con la pagina Instagram @telotrovosu, punto di riferimento del settore. - facebook.com facebook Chanel Totti a #PechinoExpress rompe il silenzio sul divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi: «Nessuno vuole avere i genitori separati, non è stato facile» x.com