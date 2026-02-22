Chanel Totti ha deciso di parlare del divorzio dei suoi genitori, spiegando come la separazione abbia influenzato la sua vita quotidiana. La ragazza, che si prepara a partecipare a Pechino Express, ha condiviso alcuni dettagli sul suo stato d’animo e sulle difficoltà affrontate negli ultimi mesi. La sua scelta di aprirsi pubblicamente nasce dalla volontà di essere sincera con i fan e di affrontare con coraggio le sfide personali. La sua avventura in tv partirà il 12 marzo 2026.

Chanel Totti è pronta a debuttare in tv e decide anche di raccontarsi con parole molto personali. Dal 12 marzo 2026 sarà in viaggio tra Indonesia, Cina e Giappone per Pechino Express. Ma nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Chanel tocca anche un tema più delicato: il divorzio dei suoi genitori, spiegando perché per lei e suo fratello non è stato affatto semplice viverlo sotto i riflettori.

Chanel Totti commenta il divorzio dei suoi genitori e svela cosa ne pensaChanel Totti ha espresso il suo pensiero sul divorzio dei genitori, motivato dal fatto che la coppia ha deciso di separarsi dopo anni di convivenza.

Chanel Totti commenta il divorzio dei suoi genitori e svela come vive l’essere figlia d’arteChanel Totti ha espresso i suoi pensieri sul divorzio dei genitori, spiegando che la separazione è stata causata da divergenze personali.

Chanel Totti parla del divorzio dei suoi genitori: “Non è stato facile”

