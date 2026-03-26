Il finale di Chainsaw Man ha generato reazioni contrastanti tra i fan, portando a discussioni e polemiche sui social media. La conclusione dell’opera, creata dall’autore Fujimoto, ha diviso il pubblico tra chi ha apprezzato il modo in cui si è conclusa la storia e chi invece ha espresso delusione o confusione riguardo alle scelte narrative. La conclusione ha portato a confronti con le aspettative accumulate durante la pubblicazione.

Quando una storia decide di chiudersi, lo fa spesso lasciando un segno. Nel caso di Chainsaw Man, però, il segno è una frattura: tra aspettative e realtà, tra ciò che è stato raccontato e ciò che improvvisamente viene rimesso in discussione. Il finale di Chainsaw Man divide i fan: un colpo di scena trasforma l'intera storia di Denji e molti non hanno apprezzato questa chiusura. Tra nuove possibilità romantiche e occasioni mancate, l'epilogo lascia più dubbi che certezze. Un finale che ribalta tutto: una realtà riscritta Dopo oltre duecento capitoli costruiti tra caos, violenza e desideri semplici ma potentissimi, Chainsaw Man giunge al capolinea con una scelta narrativa che ha immediatamente acceso il dibattito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Chainsaw Man finisce tra polemiche: il finale dell'opera di Fujimoto spezza l'entusiasmo dei fan

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