Dopo quasi sette anni di pubblicazione, Chainsaw Man si prepara a chiudere la sua seconda parte con un capitolo finale che arriverà molto prima del previsto. L'annuncio ufficiale ha sorpreso i fan, lasciando però aperte diverse domande sul futuro della serie. Nel panorama degli anime e manga contemporanei pochi titoli hanno avuto l'impatto caotico e imprevedibile di Chainsaw Man. Ora, dopo anni di serializzazione e una seconda parte divisiva ma discussissima, la storia ideata da Tatsuki Fujimoto si avvicina alla sua conclusione ufficiale con un ultimo capitolo ormai imminente. L'annuncio della fine: Chainsaw Man chiude con il capitolo 232 Dopo quasi sette anni di pubblicazione all'interno della linea editoriale Jump di Shueisha, il manga Chainsaw Man è ufficialmente arrivato al suo epilogo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto sta per finirlo? Annunciata la data dell’ultimo capitolo prima del previsto

