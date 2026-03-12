Chainsaw Man conferma il finale di stagione arriverà più presto di quanto crediate

Chainsaw Man ha annunciato che la seconda parte della serie sta per terminare, lasciando intendere che il finale di stagione si avvicina. Denji sembra pronto a salutare il pubblico, e l’evento si prepara a essere trasmesso in tempi più rapidi rispetto alle aspettative. La conclusione è confermata, e i fan si preparano a seguire gli ultimi sviluppi della storia.

Sembra che sia giunto il momento per Denji di dire addio, dato che Chainsaw Man ha annunciato che la sua seconda parte sta per concludersi. Con l’adattamento anime dello Studio MAPPA che ha riscosso un grande successo sia sul piccolo che sul grande schermo grazie alla sua prima stagione, e Chainsaw Man The Movie: The Reze Arc, il Diavolo della Motosega è stato un grande protagonista nel mondo degli anime per anni. Il creatore Tatsuki Fujimoto ha confermato che rimane solo un capitolo della seconda metà del manga, lasciando molti a chiedersi se questo sarà il gran finale o se una terza parte di Chainsaw Man arriverà prima o poi su Weekly Shonen Jump. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

