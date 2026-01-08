Rifiuti in nero in centro storico | sacchetti anonimi fuori dai portoni e cestini stracolmi

In centro storico, si notano frequentemente sacchetti di rifiuti anonimi lasciati fuori dai portoni e cestini sovraccarichi. La gestione della raccolta differenziata si presenta complessa, con molte persone che smaltiscono i rifiuti in modo scorretto o non conforme alle indicazioni. Questa situazione evidenzia l’importanza di rispettare le regole per un servizio efficace e per mantenere il decoro urbano.

Le istruzioni per la raccolta differenziata devono essere particolarmente difficili visto che ogni mattina in giro per la città si vedono sacchi di colore sbagliato o con rifiuti per nulla differenziati. In questo periodo di ferie, inoltre, il fenomeno è particolarmente ampliato, a causa del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: La protesta: "Sotto le festività natalizie poca attenzione alla pulizia, cestini dei rifiuti stracolmi"

Leggi anche: Rifiuti, lo sciopero dei cestini. Il sindaco tira dritto e fa i conti:: "Scesi da 4.500 a 40 sacchetti"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

I rifiuti differenziati fanno cassa, il Comune guadagna 611mila euro in sei mesi; Sacchetto selvaggio a Civitanova Alta: ecco i rifiuti ammassati vicino al parcheggio; Addio 2025: lo storico diventato star, l'ottobre 'nero', il neonato abbandonato e la donna barricata in casa.

Lecce, rifiuti e cartoni nel centro storico: «Cartolina indecorosa» - Carrellati gialli in bella mostra e pile di cartoni ai lati delle strade e tra i vicoli del centro storico di Lecce. quotidianodipuglia.it

Viaggio nel degrado: “Rifiuti a ogni angolo, il centro storico mai stato così sporco” - I ratti proliferano, non è un bel biglietto da visita per la città. ilrestodelcarlino.it

Arzano, abbandono rifiuti nel centro storico: sequestrati pizzeria, salumeria e bar - I tre esercizi commerciali, sono stati individuati nel centro storico di Arzano, dagli agenti della polizia locale ... ilmattino.it

PROMEMORIA RIFIUTI STASERA NON RECUPERABILE (INDIFFERENZIATA). Domani sarà raccolto il rifiuto non recuperabile (indifferenziata). Il rifiuto dovrà essere posto fuori stasera. è severamente vietato l'utilizzo del SACCO NERO il sacco tras - facebook.com facebook