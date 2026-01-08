Rifiuti in nero in centro storico | sacchetti anonimi fuori dai portoni e cestini stracolmi

Da perugiatoday.it 8 gen 2026

In centro storico, si notano frequentemente sacchetti di rifiuti anonimi lasciati fuori dai portoni e cestini sovraccarichi. La gestione della raccolta differenziata si presenta complessa, con molte persone che smaltiscono i rifiuti in modo scorretto o non conforme alle indicazioni. Questa situazione evidenzia l’importanza di rispettare le regole per un servizio efficace e per mantenere il decoro urbano.

Le istruzioni per la raccolta differenziata devono essere particolarmente difficili visto che ogni mattina in giro per la città si vedono sacchi di colore sbagliato o con rifiuti per nulla differenziati. In questo periodo di ferie, inoltre, il fenomeno è particolarmente ampliato, a causa del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

