Il Cesena ha annunciato ufficialmente la separazione dal direttore sportivo Filippo Fusco, con la firma sulla rescissione contrattuale avvenuta ieri. Fusco, il cui contratto era in scadenza a giugno, non ricoprirà più il ruolo all’interno della società. Contestualmente, sono stati avviati i casting per individuare un nuovo direttore sportivo da inserire nel club.

Adesso è anche ufficiale: Filippo Fusco non è più il direttore sportivo del Cesena. Ieri la firma sulla risoluzione del contratto che comunque sarebbe scaduto a giugno. " Cesena FC – si legge nella nota del club divulgata nel pomeriggio di ieri – comunica di aver risolto consensualmente il rapporto con il direttore dell’area tecnica Filippo Fusco. Il club intende ringraziare sentitamente Filippo Fusco per il prezioso lavoro svolto nel corso dell’attuale stagione sportiva e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera". Da qui in avanti la società bianconera avrà 60 giorni – come da regolamento – per riempire la casella mancante nell’organigramma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cesena, ufficiale l’addio con Fusco. Via ai casting per il nuovo ds

Articoli correlati

Il ds del Cesena Fusco: "Blesa? Non ha chiesto la cessione, scelta degli azionisti. Cerri quello che ci mancava"A bocce ferme il direttore sportivo del Cesena Filippo Fusco, ha ‘spiegato’ il mercato del Cesena sintetizzato con un “meglio tardi che mai”.

Ufficiale la risoluzione del contratto tra il direttore sportivo Filippo Fusco e il CesenaIn una nota il Cesena comunica di aver risolto consensualmente il rapporto con il direttore dell’area tecnica Filippo Fusco In una nota il Cesena...

Una raccolta di contenuti su Cesena ufficiale l'addio con Fusco Via...

Temi più discussi: Serie B, anche la Reggiana ha un nuovo allenatore; Mister Olidata entra nel calcio, vicino all’acquisto della Salernitana; Addio a Gianfranco Amadori, pilastro dell’azienda di San Vittore -; Addio alla Carta d’identità cartacea, dal 3 agosto non sarà più valida definitivamente (FOTO).

Adesso è ufficiale: il Cesena e Fusco hanno risolto il contrattoEra atteso entro la settimana e così è stato: in giornata il Cesena e Filippo Fusco hanno firmato la risoluzione del contratto che legava il ... corriereromagna.it

UFFICIALE - Cesena, risolto il contratto con il dt Fusco: il comunicatoAttraverso una nota ufficiale, il Cesena ha comunicato la risoluzione consensuale del rapporto con il direttore dell’area tecnica Filippo Fusco.. tuttob.com

Oggi a Forli Cesena per una serie di sopralluoghi con la Commissione d'inchiesta sul dissesto idrogeologico della Camera dei Deputati. In particolare a Sarsina, Borello, Cesena, Ronta, Forlì e Castrocaro dove abbiamo incontrato anche tutti i sindaci del forliv - facebook.com facebook

Ora è ufficiale! Si separano le strade del #Cesena e del ds Filippo #Fusco. Tutto confermato dallo scorso 14 Marzo! #calciomercato x.com