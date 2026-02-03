Il ds del Cesena Fusco | Blesa? Non ha chiesto la cessione scelta degli azionisti Cerri quello che ci mancava

Il direttore sportivo del Cesena, Filippo Fusco, mette subito in chiaro che Blesa non ha chiesto di essere ceduto, ma si tratta di una decisione presa dagli azionisti. Fusco commenta anche Cerri, definendolo il giocatore che mancava alla squadra. A fine mercato, Fusco dice che è meglio arrivare tardi che mai, lasciando intendere che il club ha fatto le mosse necessarie in tempo.

A bocce ferme il direttore sportivo del Cesena Filippo Fusco, ha ‘spiegato’ il mercato del Cesena sintetizzato con un “meglio tardi che mai”. Sono arrivati nomi importanti perfezionati nell'ultima giornata di trattative, ma sui quali la dirigenza stava lavorando da tempo. Fusco è partito con un.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Cesena Fusco

Il Cesena ha concluso una giornata intensa di acquisti e cessioni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cesena Fusco

Argomenti discussi: Fusco dà la scossa al Cesena col gigante Cerri e la 'scommessa' Castrovilli. Il 'pacco' Diao rispedito indietro, saluta Celia; Cesena-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv; Cesena, disastro ad Avellino: una tripletta di Biasci affonda i bianconeri; Kulenovic grazie a Vlasic, Prati con Casadei: i temi granata sui giornali.

Cesena, Fusco fa il punto sul mercato: Costo zero, ma innesti mirati. E dopo Blesa può arrivare un’altra puntaA margine della sessione invernale, il ds Cesena Filippo Fusco ha tracciato un bilancio chiaro: ringraziamenti a chi è partito, accoglienza. tuttob.com

Il Rio Ave ufficializza Jalen Blesa, l'ex attaccante del Cesena blindato con un contratto fino al 2030Il Rio Ave, squadra 13esima nel campionato della massima serie del Portogallo ha ufficializzato l'acquisto dal Cesena dell'attaccante spagnolo Jalen Blesa ... cesenatoday.it

Cesena, Fusco: "Mercato “drogato” da alcune squadre" "Alcune squadre hanno ‘drogato’ il mercato di gennaio, spendendo cifre fuori logica... È ovvio che alcuni giocatori che potevano venire non hanno aspettato. Volevamo un esterno, una punta e un intern - facebook.com facebook