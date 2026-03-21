Nel fine settimana, a Cernobbio, si svolge un evento dedicato all’arte e al relax sul lago. Davide Dall’Osso presenta la sua esposizione intitolata “Tracce”. L’iniziativa fa parte di un progetto triennale chiamato Ombre e Presenze, promosso dal Comune e dalla Galleria GALP, che esplora i temi della presenza, dell’assenza e della materia in relazione allo spazio.

Ombre e Presenze è il progetto triennale ideato dal Comune di Cernobbio e dalla Galleria GALP concepito come un percorso di ricerca artistica dedicato ai temi della presenza e dell’assenza, della materia e della sua dissoluzione nello spazio. Il progetto si articola in tre mostre di arte diffusa, ciascuna della durata di circa sei mesi, che vedono protagonisti tre artisti contemporanei, chiamati a interrogare il pubblico sul significato dell’essere “qui e ora”, nel rapporto tra corpo, ambiente e percezione. Dopo la prima edizione del 2025 dedicata a Stefano Bombardieri e ai suoi famosi e imponenti rinoceronti e altri animali ( Stefano Bombardieri. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Weekend sul lago tra arte e relax. A Cernobbio (CO) Davide Dall’Osso diffonde le sue “Tracce”

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