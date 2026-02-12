Traffico internazionale di stupefacenti rintracciato e arrestato in Belgio Era ricercato dal 2025

La polizia di Leuven, in Belgio, ha arrestato un uomo di 40 anni originario dell’Albania. Era ricercato dal 2025 per un traffico internazionale di droga. Gli agenti lo hanno individuato e fermato dopo mesi di indagini. Il cittadino albanese ora si trova in custodia, in attesa di essere estradato in Italia.

Ricercato da mesi, rintracciato e arrestato in Belgio per traffico internazionale di stupefacenti. Nella città di Leuven la polizia locale ha arrestato un cittadino albanese di 40 anni destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura Generale di Perugia. Il 40enne era ricercato da mesi e deve scontare una pena residua di 4 anni e 1 mesi di reclusione. Da quanto si legge dalla nota diffusa dal procuratore Sergio Sottani "Il coinvolgimento del soggetto risale al 2006, quando, in concorso con altri membri di un’organizzazione criminale transnazionale, importò in Italia 20 chilogrammi di eroina proveniente dall’Albania.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Leuven Perugia Arrestato in Colombia uomo ricercato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, originario di Chioggia Lorenzo Dei Meneghetti, 50enne di Chioggia, è stato arrestato in Colombia. Condannato per traffico di droga, era ricercato da 14 anni: arrestato Un latitante condannato per traffico di droga, ricercato da 14 anni, è stato finalmente catturato al confine tra Italia e Slovenia. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Leuven Perugia Argomenti discussi: Arrestato in Colombia un narcotrafficante di Chioggia; Traffico internazionale di cocaina: pene dimezzate in appello; Boss veneto del narcotraffico catturato in Colombia, tradito da un tatuaggio sul petto. I carabinieri: Prima del blitz faceva il bagno tranquillo nella sua piscina; Spaccio internazionale di droga, latitante intercettato in Spagna. Palermo: traffico internazionale di droga. In manette 11 persone. Sequestrati 150 chili di stupefacentiScopri i dettagli sul traffico di droga a Palermo e gli arresti recenti nel contrasto alle sostanze stupefacenti. trapanioggi.it Palermo: lotta al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, 11 arrestihanno tratto in arresto 11 responsabili di traffico internazionale di stupefacenti. Altri 9 sono stati denunciati a piede libero ... ilmetropolitano.it La DDA di Lecce ha chiesto otto ordinanze cautelari per un presunto traffico internazionale di rifiuti: al centro dell’inchiesta una nota azienda brindisina - facebook.com facebook Traffico internazionale di droga, nuova condanna per il boss dei Van Gogh. In appello a Napoli pena aumentata a 22 anni di reclusione #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.