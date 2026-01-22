Ricercato era nascosto in casa della compagna | trovata la droga finiscono entrambi in manette

Un uomo ricercato, già condannato, è stato arrestato presso l’abitazione della compagna dopo il ritrovamento di un ingente quantitativo di droga. Durante le operazioni, sono stati fermati entrambi, che ora si trovano in custodia. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine sulla presenza di traffici illeciti anche in ambito domestico.

