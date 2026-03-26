Durante un intervento pubblico, un rappresentante del centrosinistra ha dichiarato che le primarie devono essere aperte. Ha inoltre commentato che la partecipazione al referendum ha registrato un'affluenza elevata, ritenendo questa una vittoria comune, sia per chi ha sostenuto il posizione favorevole sia per chi ha votato contro. Ha aggiunto che un’alta partecipazione contribuisce a rafforzare le istituzioni e la democrazia.

“Quello che dico io intanto è che c’è stata alta partecipazione, per il referendum, è questa è una vittoria di tutti, sia chi ha votato Si sia chi ha votato No, perché quando c’è più partecipazione si rafforzano le istituzioni, si rafforza la democrazia. Poi adesso le forze progressiste valuteranno il da farsi anche rispetto alle primarie. Ho sempre detto che se si sceglierà per le primarie dovranno essere aperte e dovranno essere le primarie di popolo. Un bel momento di aggregazione, ma che non legittima in se un candidato o una candidata ma legittima il processo e il percorso politico sui temi programmatici che bisogna portare al governo. L’opposizione deve costruire progetto e programma, quando si andrà al voto noi dovremo essere pronti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Centrosinistra, Fico: "Primarie siano aperte"

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