Costantini | Primarie nel centrosinistra

Il centrosinistra di San Benedetto potrebbe organizzare le primarie per scegliere il candidato sindaco. Dopo settimane di immobilismo politico, si lavora ora per riprendere il confronto e trovare un accordo. La decisione potrebbe arrivare a breve, con una scelta aperta e partecipata.

Il centrosinistra sambenedettese potrebbe arrivare alle primarie per la scelta del candidato sindaco, dopo una fase di stallo politico emersa nelle ultime settimane. A chiederlo apertamente è Elio Costantini, segretario del Circolo Pd Nord di San Benedetto del Tronto, intervenuto dopo l’ultima assemblea dell’Unione comunale del Partito democratico. Secondo Costantini nel corso dell’incontro non ci sarebbe stato un confronto approfondito e aperto sulla possibilità di ricorrere alle primarie, considerate invece centrali per superare l’impasse. Il Circolo Pd Nord, spiega Costantini, si muove "in piena sintonia con i delegati e i sostenitori della mozione "Costruttori di Politica" guidata da Andrea Manfroni", rivendicando una linea chiara sul metodo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le primarie del centrosinistra a Senigallia si terranno domenica 11 gennaio, dalle 8 alle 20, per scegliere il candidato sindaco in vista delle elezioni comunali del 2026.

Viareggio si prepara alle elezioni comunali, ma il centrosinistra si divide.

