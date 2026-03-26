Il Centro Nautilus si trova in una situazione di incertezza a causa di risorse economiche insufficienti. Attualmente, i fondi disponibili coprono le spese fino a maggio. La questione ha portato a un acceso confronto in aula, che si è protratto anche nel giorno successivo, senza che si siano trovate soluzioni definitive.

Risorse economiche insufficienti: al momento arriviamo a coprire sino a maggio, nubi sul futuro del Centro di aggregazione giovanile (Cag) Nautilus, la polemica esplode in aula, prosegue il giorno dopo e non si arresta. L’altra sera in consiglio la richiesta di un impegno a reperire risorse per il servizio, e per progetti di educativa di strada, in una mozione della lista civica "Si può", bocciata dalla maggioranza dopo un dibattito di fuoco. "I dati sulla condizione giovanile sono nei report e sono agghiaccianti - così Daniela Tomassetti e Francesca Colombo della civica -. E qui si rischia di chiudere il Cag. Ve ne assumerete la responsabilità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Centro Nautilus a rischio. Scatta lo scontro in aula

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