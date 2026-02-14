La ditta di Muccia ha ricevuto un ordine di stop dopo aver violato le norme di sicurezza e aver lasciato i ponteggi senza parapetti. I carabinieri e i tecnici del lavoro hanno scoperto le irregolarità durante un controllo sul cantiere in località Maddalena. In quel sito i lavoratori operavano in condizioni pericolose, senza le protezioni minime richieste dalla legge.

Violazioni alle norme sulla sicurezza e mancanza di parapetti sui ponteggi. Per questi motivi un cantiere edile di Muccia, in località Maddalena, è finito sotto la lente dei carabinieri della Compagnia di Camerino e del Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata. E viste le irregolarità gravi l'attività è stata sospesa. Il controllo è stato eseguito nei giorni scorsi dai militari della Compagnia di Camerino, diretti dal capitano Angelo Faraca, e da quelli del Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata, guidati dal maresciallo Martino Di Biase. Al termine delle verifiche, è stato denunciato alla procura un 27enne residente a Terracina (Latina), individuato quale responsabile della sicurezza del cantiere, per la mancanza di adeguati parapetti sui ponteggi di servizio, sia nella parte superiore che in quella inferiore.

© Ilrestodelcarlino.it - Cantiere a rischio, scatta lo stop per la ditta

