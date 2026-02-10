Lo scontro in aula La benemerenza civica a Lorenzo Virgulti infuoca il consiglio

Nel consiglio comunale di ieri si sono affrontati momenti di tensione e scontri verbali. La proposta del sindaco Marco Fioravanti di assegnare la benemerenza civica a Lorenzo Virgulti, il poliziotto di Ascoli presente negli incidenti di Torino del 31 gennaio, ha scatenato le reazioni più vive tra i consiglieri. La discussione si è accesa e ha portato a uno scontro diretto tra chi difende il riconoscimento e chi lo critica.

Tensioni e litigi, nel consiglio comunale di ieri, in merito alla proposta del sindaco Marco Fioravanti di conferire la benemerenza civica al poliziotto ascolano Lorenzo Virgulti, rimasto coinvolto negli scontri avvenuti a Torino lo scorso 31 gennaio durante il corteo a favore del centro sociale Askatasuna. Sono volate parole grosse, da una parte e dell'altra, con i toni che si sono accesi come non mai nel corso degli ultimi anni. La proposta, comunque, è passata con il voto favorevole della maggioranza (22), con l'astensione della minoranza (5) e il voto contrario del consigliere Andrea Dominici (il quale ha parlato di "strumentalizzazione continua").

