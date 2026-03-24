Dialisi a rischio per 36 pazienti | scatta la mobilitazione per evitare la chiusura del centro San Giorgio

La manifestazione è promossa da Fintred Calabria insieme a pazienti e famiglie, giovedì in Piazza Italia a Reggio Calabria per chiedere garanzie sulla continuità delle cure "Da quasi dieci anni la carenza di posti dialisi a Reggio Calabria è un problema noto, documentato e mai risolto. Eppure, tra rimpalli di responsabilità e silenzi istituzionali, Asp e Regione continuano a ignorare una realtà drammatica, lasciando sospesa la sorte di una struttura che garantisce cure salvavita a decine di pazienti". Inizia così la nota della Fintred Calabria che annuncia un' iniziativa che vedrà molti pazienti e famiglie dei pazienti manifestare nella centralissima Piazza Italia a Reggio Calabria, il prossimo giovedì 26 marzo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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