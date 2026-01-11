Falcomatà saluta Reggio con una lettera sui social | Da ieri non sono più il vostro sindaco ed è il vuoto adesso

Falcomatà si congeda da Reggio Calabria con una missiva sui social, riconoscendo la fine del suo mandato come sindaco. Nel messaggio, esprime il senso di vuoto e di perdita, paragonando il suo percorso alla salita di un milione di scale con la città come compagna. Un saluto che riflette l’affetto e il legame ancora presente, anche dopo la conclusione del suo incarico amministrativo.

"Cara Reggio, ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

