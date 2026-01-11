Falcomatà saluta Reggio con una lettera sui social | Da ieri non sono più il vostro sindaco ed è il vuoto adesso

Falcomatà si congeda da Reggio Calabria con una missiva sui social, riconoscendo la fine del suo mandato come sindaco. Nel messaggio, esprime il senso di vuoto e di perdita, paragonando il suo percorso alla salita di un milione di scale con la città come compagna. Un saluto che riflette l’affetto e il legame ancora presente, anche dopo la conclusione del suo incarico amministrativo.

"Cara Reggio, ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Luigi Palamara Front Page. . Fine di un’epoca “Dodici anni dopo, Falcomatà saluta la città” Il Sindaco più longevo nella storia della città. Ora il giudizio passa alla storia. L'Editoriale di Luigi Palamara Giunge un’ora della notte in cui le città tacciono e la storia, s - facebook.com facebook