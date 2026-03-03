Blitz in piazza del Popolo e piazzetta Unicef sequestrati oggetti e capi di abbigliamento

Questa mattina, la polizia locale ha effettuato un intervento in piazza del Popolo e nella piazzetta Unicef, sotto il comando di Salvatore Zucco. Durante il blitz sono stati sequestrati diversi oggetti e circa duemila capi di abbigliamento. L’operazione ha coinvolto agenti in azione nelle due aree centrali della città.

Attività di controllo della polizia locale. La merce usata e di infima qualità è stata avviata alla distruzione in quanto inservibile oltre che esposta a diretto contatto con il terreno Blitz della polizia locale in piazza del Popolo e nella piazzetta Unicef. Gli agenti, agli ordini del comandante Salvatore Zucco, questa mattina hanno sequestrato numerosi oggetti e pezzi di abbigliamento per un totale di circa duemila capi. La merce usata e di infima qualità è stata avviata alla distruzione in quanto inservibile oltre che esposta a diretto contatto con il terreno. Il servizio, fanno sapere dal comando Macheda-Marino, "fa il paio con quello di venerdì ultimo scorso e si inquadra nella più generale progettualità di ripristino delle condizioni di decoro in città. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

