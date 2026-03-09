Valeria Marini ha chiesto pubblicamente scuse a Nino Frassica dopo una gag a Che Tempo Che Fa, che ha scatenato la sua reazione. La showgirl si è detta offesa per l’ironia dell’attore durante l’ultima edizione di Sanremo, in cui aveva scherzato sugli effetti di un intervento alle labbra. La richiesta di Marini è di un confronto diretto e formale con Frassica.

Valeria Marini tiene il punto e conferma di volere le scuse pubbliche da parte di Nino Frassica. Come aveva spiegato nei giorni scorsi a “La volta buona”, la showgirl si era offesa per la gag con cui l’attore, a Sanremo 2026, aveva fatto dell’ironia sugli effetti di un ritocchino alle labbra. Quasi in lacrime, Marini aveva fatto sapere di avere ricevuto le scuse private di Frassica ma non quelle pubbliche. E così il comico ha rimediato. a modo suo. Le scuse di Nino Frassica a Valeria. Golino. Nella puntata di “Che tempo che fa” di domenica 8 marzo, infatti, Nino Frassica ha chiuso il proprio intervento con queste parole: “ Chiedo scusa a Valeria, ho deciso di scusarmi pubblicamente perché le avevo promesso di andare a vedere il suo ultimo film, ‘La Gioia’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Nino Frassica non ha fatto ridere nessuno, voglio le scuse pubbliche faccia a faccia”: così Valeria Marini dopo la gag del comico a Che tempo che fa

