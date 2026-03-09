Nino Frassica punge ancora Valeria Marini | le scuse finte del comico

Nino Frassica ha continuato a commentare pubblicamente le scuse di Valeria Marini, che aveva richiesto di essere scusata dopo alcune sue dichiarazioni. La showgirl si è mostrata visibilmente commossa, ma il comico ha risposto con ulteriori battute ironiche, senza mostrare segni di voler cessare le sue frecciate. La situazione si è svolta davanti alle telecamere, attirando l’attenzione dei presenti.

Valeria Marini piange, ma a Nino Frassica sembra non interessare. Il comico continua a fare ironia sulle scuse pubbliche che la showgirl pretende. Probabilmente non crede alla sincerità della sua reazione.

Nino Frassica e Valeria Marini, le scuse in tv (anzi, no)(Adnkronos) – Valeria Marini voleva le scuse pubbliche di Nino Frassica e alla fine le ha ottenute.

