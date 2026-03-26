A due anni dall'uscita de I soliti idioti 3 - Il ritorno, Francesco Mandelli è tornato dietro alla macchina da presa per una commedia corale che prende spunta da uno dei successi dei Pinguini Tattici Nucleari. Cena di Classe, con un cast guidato da Beatrice Arnera e Herbert Ballerina, arriva al cinema a partire da oggi, giovedì 26 marzo 2026, e si prepara non soltanto a scalare il box office, ma anche a diventare un manifesto generazionale per i Millennials. Cena di classe dà vita al brano e a tutti i protagonisti citati dalla band, a cominciare da Bonelli, passando per Alex che "ha smesso con la po?sia ed ha abbandonato la scapigliatura", Michael "il matto che studiava poco", Romeo "ubriaco fradicio tenta di recitare a memoria il Cinque Maggio" e Daniela che "ha inghiottito cinque lividi e si specchia dentro una margherita". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cena di classe, la commedia corale di Francesco Mandelli al cinema

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