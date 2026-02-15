Francesco Mandelli ha lanciato il primo teaser trailer del suo nuovo film Cena di classe e ha scelto come protagonista una pecora. No, non è uno scherzo ma sono le immagini del primo filmato del film, che vede un cast ricco di comici italiani amatissimi dal pubblico. Scopriamo insieme la trama ufficiale e il cast completo. La trama ufficiale. La storia prende il via da un evento malinconico: la morte di un vecchio amico che, dopo diciassette anni dal diploma, costringe un gruppo di ex compagni a riunirsi. L’atmosfera del funerale, tuttavia, vira rapidamente verso il caos. Tra brindisi di troppo e il ritrovamento di un vecchio video dell’epoca, il gruppo decide di compiere un gesto folle: fare irruzione nottetempo nel loro vecchio liceo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Cena di classe’: il teaser trailer del film di Francesco Mandelli

Ecco il testo richiesto: Il teaser trailer italiano de *La Mummia*, diretto da Lee Cronin, presenta una nuova interpretazione del celebre mostro dell’horror.

Cena di Classe - Teaser Trailer del film di Francesco Mandelli

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news: francesco mandelli