Cena di classe il teaser del film di Francesco Mandelli

Francesco Mandelli presenta il suo nuovo film “Cena di Classe” con un video teaser che sta facendo parlare di sé. Il breve filmato mostra alcune scene pratiche sul set, dando un’anteprima di quello che sarà il film completo. La produzione punta a portare sul grande schermo una commedia ambientata in una scuola italiana, con attori noti e un ritmo veloce. Il trailer ha già catturato l’attenzione dei fan, che aspettano con curiosità la data di uscita.

"Cena di Classe": Il Teaser del Nuovo Film di Francesco Mandelli Accende i Riflettori sul Cinema Italiano. Il cinema italiano si prepara a una nuova sfida con "Cena di classe", il film diretto da Francesco Mandelli. Il rilascio del primo teaser, avvenuto oggi, 16 febbraio 2026, promette un'analisi delle dinamiche relazionali e dei ricordi sopiti, catturando l'attenzione di pubblico e critica. L'iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di per sostenere la produzione cinematografica nazionale e diversificare l'offerta di contenuti. Un Contesto Mediatico Vivace. L'annuncio del teaser si inserisce in un periodo particolarmente ricco di eventi nel mondo dello spettacolo. Francesco Mandelli ha pubblicato il primo teaser di Francesco Mandelli alza il sipario del Cocoricò: "Il teatro è la mia vita" Francesco Mandelli apre la stagione teatrale 2026 al Cocoricò di Riccione, con la messa in scena di Cena di Classe - Teaser Trailer del film di Francesco Mandelli. Per completare il cast di Cena di Classe, la nuova commedia diretta da Francesco Madelli in uscita il 26 marzo, è stato realizzato il provino più surreale. Regia di Francesco Mandelli. Un film con Beatrice Arnera, Luigi Luciano, Antonino Bruschetta, Giovanni Esposito, Roberto Lipari. Da giovedì 26 marzo al cinema.