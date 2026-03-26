Nell’ambito del Bif&st 2026, il 27 marzo alle ore 12 nella sala 6 del MultiCinema Galleria si terrà la proiezione in anteprima del cortometraggio “Luna verde” della durata di 14 minuti, prodotto dall’Accademia del Cinema Ragazzi. Il film è stato diretto da Mario Bucci e supervisionato da Daniele Luchetti. La presentazione si svolgerà nell’ambito del cartellone ufficiale della manifestazione.

Nell’ambito del cartellone del Bif&st 2026, domani, venerdì 27 marzo, alle ore 12, nella sala 6 del MultiCinema Galleria, sarà presentato in anteprima il cortometraggio “Luna verde” (14’), realizzato dall’Accademia del Cinema Ragazzi, diretto da Mario Bucci e supervisionato da Daniele Luchetti. Il progetto, liberamente ispirato a “La Cecchina” di Niccolò Piccinni, è stato infatti realizzato grazie a un’idea della Fondazione Teatro Petruzzelli in occasione della messa in scena dell’opera a firma di Daniele Luchetti per la stagione lirica del teatro. Una storia interamente ambientata a San Pio, tra il quartiere, il lavoro condiviso e una nuova esperienza collettiva di cinema. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Bif&st 2026: “Luna verde”, il corto tratto da La Cecchina di Piccinni realizzato dall’Accademia del Cinema Ragazzi

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