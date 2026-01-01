Nel 2026, il cielo notturno offrirà 13 lune piene, una in più rispetto al normale. Tra gli eventi più attesi ci sono la Luna blu e la Luna di sangue, fenomeni astronomici che attraggono l’attenzione degli appassionati. Questi spettacoli lunari rappresentano occasioni uniche per osservare il satellite naturale della Terra in tutta la sua bellezza, arricchendo l’esperienza di chi ama il cielo e l’astronomia.

Chi ama guardare il cielo di notte è fortunato: il 2026 regala uno spettacolo lunare eccezionale. Quest’anno vedremo un plenilunio in più rispetto al solito, accompagnato da fenomeni rari che trasformeranno il nostro satellite in un protagonista indiscusso delle notti stellate. Normalmente in un anno si contano 12 lune piene, una per ogni mese. Ma il 2026 ne porterà tredici, grazie al particolare allineamento tra il ciclo lunare (che dura 29,5 giorni) e il calendario solare. Questo “regalo extra” include anche tre superlune – quando la Luna appare più grande e brillante perché si trova nel punto più vicino alla Terra – e due eclissi lunari che toglieranno il fiato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ci saranno 13 lune piene nel 2026 (una in più): ecco quando vedere la Luna blu e la Luna di sangue

