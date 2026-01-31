Formazione medica integrata | scambi di esperienze per ottimizzare diagnosi e cure in rete

A Gizzeria, in provincia di Catanzaro, si è appena conclusa una Masterclass dedicata alle patologie della spalla. Esperti provenienti da tutta Italia si sono incontrati per scambiare esperienze e migliorare le diagnosi e le cure nel campo della medicina integrata. La giornata ha visto tanti professionisti confrontarsi sui casi più complessi, con l’obiettivo di offrire ai pazienti trattamenti più efficaci.

Si è conclusa a Gizzeria, in provincia di Catanzaro, una Masterclass dedicata alle patologie della spalla che ha riunito esperti di primo piano provenienti da tutta Italia. L'evento, patrocinato dalla Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica (SIRM) e dalla Società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito (SICSeG), ha rappresentato un momento significativo di convergenza tra diverse discipline mediche. I responsabili scientifici, i dottori Bernardo Bertucci, Antonio Ventura e Valerio Mastroianni, hanno coordinato un programma articolato che ha messo al centro dell'attenzione l'interazione tra radiologia, ortopedia e medicina muscolo-scheletrica.

