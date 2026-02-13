Maratona Scrittori in Circolo salta Di Paolo c’è Celati

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Durante la maratona di autori della rassegna «Scrittori in Circolo», il pubblico ha assistito a una novità: è saltato l’incontro con Giuseppe Di Paolo, sostituito da Claudio Celati, a causa di un imprevisto dell’ultimo minuto. La scelta di sostituire Di Paolo con Celati è stata comunicata poco prima dell’inizio, creando un po’ di sorpresa tra i partecipanti. La manifestazione, organizzata dalla Rete Documentaria Aretina e dai comuni del territorio, prosegue con altri appuntamenti in programma questa settimana.

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Va avanti la maratona di autori della rassegna «Scrittori in circolo» g li incontri letterari a cura della Rete Documentaria Aretina e dei comuni aderenti, in collaborazione con i Circoli di lettura della provincia di Arezzo, con il sostegno della Regione Toscana e grazie anche alla Libreria Feltrinelli d i Arezzo. La rassegna doveva fare tappa oggi alle 17,30 alla Palomar la Casa della Cultura di San Giovanni, protagonista Paolo Di Paolo con il suo «Un mondo nuovo tutti i giorni. Piero Gobetti, una vita al presente» edito da Solferino 2025, ma l’incontro è stato rimandato a causa di un imprevisto impegno dell’autore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maratona Scrittori in Circolo, salta Di Paolo, c’è Celati "Scrittori in circolo": Fabio Bacà ospite del Circolo dei lettori Domani sera a Bibbiena si svolge un nuovo appuntamento del festival letterario “Scrittori in Circolo” fa tappa a Civitella Questa mattina a Civitella si è svolta una nuova tappa dell’evento “Scrittori in Circolo”. Contenuti correlati Argomenti discussi: Maratona Scrittori in Circolo, salta Di Paolo, c’è Celati; Sallusti e Palamara presentano Il sistema colpisce ancora. Maratona Scrittori in Circolo. Salta Di Paolo, c’è CelatiProsegue la maratona di autori della rassegna Scrittori in circolo gli incontri letterari a cura della Rete Documentaria Aretina ... lanazione.it Scrittori in circolo: Fabio Bacà ospite del Circolo dei lettoriBIBBIENA A Bibbiena domani alle 21 arriva lo scrittore Fabio Bacà in occasione del Festival Scrittori in Circolo, la ... msn.com CRESCERE CON I LIBRI - MARATONA DI LETTURA sabato 7 marzo alle ore 15.00, in Biblioteca (Sezione ragazzi) ci sarà una maratona di lettura con questi albi, che sono già disponibili per la consultazione in Biblioteca. A seguire i bambini saranno invitati - facebook.com facebook