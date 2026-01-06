Incendio in un’abitazione a Cava de' Tirreni | intervento dei Vigili del Fuoco
Un incendio si è verificato in un’abitazione a Cava de' Tirreni, in via Alfonso Balzico. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute prontamente per contenere le fiamme che sono uscite da una finestra del terzo piano di un edificio residenziale. L’intervento ha permesso di limitare i danni e di garantire la sicurezza degli occupanti e delle persone nelle vicinanze.
