Centrosinistra Avs dice no a Cateno De Luca e ai cuffariani

Il tavolo del campo progressista si è riunito martedì sera per discutere le prossime scadenze elettorali. Alleanza Verdi Sinistra ha colto l’occasione per richiedere un chiarimento alle altre forze politiche, ribadendo la propria posizione e sottolineando l’importanza di un’unità chiara e condivisa nel percorso verso le elezioni.

Il tavolo del campo progressista che martedì sera si è riunito in vista delle prossime scadenze elettorali, ha rappresentato per Alleanza Verdi Sinistra l'occasione per chiedere alle altre forze politiche un definitivo chiarimento. “In riunione siamo stati chiarissimi, ribadendo che non saremo.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

