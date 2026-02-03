Sequestro da oltre mezzo miliardo a Massa Carrara nei guai due imprenditori

La guardia di finanza di Massa Carrara ha sequestrato oltre mezzo miliardo di euro a due imprenditori. Sono accusati di bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta alle imposte. L’operazione arriva dopo mesi di indagini e ha coinvolto aziende e patrimoni di rilievo nella zona. I due imprenditori sono ora sotto inchiesta e devono rispondere di gravi reati finanziari.

Massa Carrara, 3 febbraio 2026 – Un sequestro per un valore complessivo superiore al mezzo miliardo di euro è stato eseguito dalla guardia di finanza a Massa Carrara nei confronti di due imprenditori, indagati per bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il provvedimento è stato disposto dal gip del tribunale, su richiesta della procura di Massa. L’operazione è il risultato di una complessa attività investigativa, coordinata dalla procura, che ha fatto luce sulla gestione di una società con sede nel territorio apuano, attiva nel settore degli autotrasporti e sottoposta a procedura di liquidazione giudiziale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sequestro da oltre mezzo miliardo a Massa Carrara, nei guai due imprenditori Approfondimenti su Massa Carrara guardia di finanza Frode fiscale, sequestrati oltre 4,6 milioni a società salernitane: nei guai famiglia di imprenditori Sequestrati 1.300 chili di petardi: nei guai due imprenditori La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Massa Carrara guardia di finanza Argomenti discussi: Business del traffico di rifiuti nel Vesuviano: 12 indagati e sequestri per oltre mezzo milione di euro; Prova digitale tra garanzie costituzionali, prassi operative e copia-mezzo; Frode sui bonus edilizi, coinvolti immobili nel Veronese: sequestro da 1,5 milioni di euro; Padova, sequestro record di sigarette: 7 tonnellate di bionde nascoste tra il caffè. Un arresto. Sequestro da oltre mezzo miliardo a Massa Carrara, nei guai due imprenditoriNel corso degli anni, la loro società avrebbe accumulato un debito verso l’erario addirittura superiore a 2,8 milioni di euro. lanazione.it Gasolio di contrabbando nel Casertano, maxi sequestro da oltre 180mila litriMaxi sequestro di carburanti a San Marco Evangelista da parte della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle hanno posto sotto sequestro circa 184mila litri di prodotti energetici, tra cui 155mila litri d ... internapoli.it RCQ STANDARD - Massa Carrara Gamic Piazza Bertagnini 10 a Massa 8 gennaio 2026 Ore 10:30 $ 30 € Potete Pre-iscrivervi via what’sapp 345 7634135 e su ig mandando un messaggio con iscrizione Nome & Cognome. La conferma della pre-iscrizione av - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.