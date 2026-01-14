Roma-Torino 2-3 tra ombre e luci | Gasperini non rompe la maledizione della Coppa Italia

Roma-Torino 2-3, un match ricco di emozioni che evidenzia le difficoltà delle squadre nel superare determinati ostacoli. Nonostante gli sforzi di Gasperini, la squadra non riesce a rompere la maledizione della Coppa Italia, proseguendo una lunga serie di risultati negativi. Un confronto che mette in luce le sfide e le opportunità di miglioramento per entrambe le compagini.

Non basta neanche la mano di Gian Piero Gasperini a interrompere una maledizione che va avanti da troppi anni. La Roma, infatti, è uscita dalla Coppa Italia per mano del Torino. Baroni, dunque, riesce a fermare per la seconda volta in questa stagione la formazione del Gasp che stavolta si deve arrendere a un 2-3 alquanto rocambolesco. A passare in avanti, infatti, è stato il Torino con Adams nel primo tempo, ma la maggior parte dei gol sono arrivati nella seconda frazione. Prima il pareggio di Hermoso, poi la doppietta dell’attaccante del Toro, seguito dal nuovo pareggio giallorosso targato Arena e infine la rete del KO di Ilkhan che ha di fatto regalato il passaggio del turno ai granata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

