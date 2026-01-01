segnalata dalla coinquilina arrestata una trentaseienne per spaccio

Una segnalazione alla Questura di Verona ha portato all’arresto di una donna di 36 anni, già sottoposta agli arresti domiciliari, nella mattinata di martedì 30 dicembre. L’intervento ha consentito di verificare la presenza di attività di spaccio presso l’abitazione dell’indagata, segnalata dalla coinquilina. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in città.

Una segnalazione arrivata alla centrale operativa della Questura di Verona ha portato, nella mattinata di martedì 30 dicembre, all'arresto di una veronese di 36 anni, già sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell'abitazione di un'amica.

Spacciatrice agli arresti domiciliari segnalata dalla coinquilina: arrestata.

