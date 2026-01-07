A Castiglion Fiorentino, il circo è aperto. Questa espressione si riferisce alla recente presa di posizione del Partito Democratico locale, che ha suscitato diverse reazioni nella comunità. Nell'articolo, analizziamo in modo critico e satirico le dichiarazioni del partito, offrendo una riflessione sulle dinamiche politiche e sociali che coinvolgono la cittadina. Un'occasione per approfondire i temi di attualità con un tono sobrio e puntuale.

L’articolo nasce dalla rielaborazione, in chiave satirica e urticante, di un comunicato del Partito Democratico di Castiglion Fiorentino. I contenuti politici e amministrativi sono stati volutamente esasperati e deformati con toni dissacranti, nello stile dell’ Ortica, per mettere in luce contraddizioni, ambiguità e cambi di casacca, trasformando l’analisi politica in una caricatura graffiante e provocatoria. Agnelli sulla fune: un piede nel Comune, uno nel Carroccio (e le mani nel sacco. delle nomine) C’era una volta il civismo, quella bestiola rara buona per tutte le stagioni, che il sindaco Mario Agnelli sventolava come un deodorante contro la puzza dei partiti. 🔗 Leggi su Lortica.it

