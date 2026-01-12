Porte aperte a Villa Spina | visite guidate nella dimora a due passi dalla Palazzina Cinese

Vieni a scoprire Villa Spina, una storica residenza situata nei pressi della Palazzina Cinese. Sabato 17 gennaio, dalle 15 alle 18, saranno organizzate visite guidate per conoscere meglio la storia e gli ambienti di questa dimora. Un’occasione per apprezzare il patrimonio locale in un contesto tranquillo e accessibile. L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza di questo angolo di storia.

