A Castel del Piano sono terminati i lavori di riqualificazione della casa di comunità, nota come Cva, che ospita eventi e iniziative culturali. La struttura, chiusa per lavori di ristrutturazione, è stata riaperta e torna ad essere un punto di riferimento per la comunità locale. La riapertura consente nuovamente l'organizzazione di incontri e manifestazioni presso il centro.

L'assessore ha ringraziato gli uffici comunali per l’impegno con cui si sono dedicati a questo intervento strategico per l’area La comunità di Castel del Piano potrà tornare a frequentare e organizzare eventi nella casa di comunità, ovvero il Cva. I lavoro, come ricorda 23 marzo è tornato nuovamente disponibile per la cittadinanza e le associazioni il Cva di Castel del Piano dopo i lavori di riqualificazione eseguiti dall’Unità operativa Manutenzioni e Cimiteri del Comune di Perugia. “Accogliamo con favore questa riapertura – ha commentato l'assessore Zuccherini – che ci consentirà di restituire alla comunità un luogo importante dal punto di vista sociale, sportivo ed aggregativo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Castel del Piano recupera la sua "casa" degli eventi e della cultura: finiti i lavori

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