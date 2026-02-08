Palazzo Lombardini lavori in via di conclusione | diventerà la casa della cultura e della formazione

A Novafeltria, i lavori a Palazzo Lombardini stanno per terminare. Entro la fine di aprile, l’edificio storico nel centro del paese aprirà le sue porte come nuovo spazio dedicato alla cultura e alla formazione. Gli operai sono al rush finale e presto il palazzo sarà pronto per accogliere eventi e attività.

Sono le ultime prove per Palazzo Lombardini: a fine aprile lo storico edificio nel cuore di Novafeltria potrà finalmente diventare a tutti gli effetti Palazzo della cultura e della formazione. L'intervento rientra in un progetto di rigenerazione urbana, finanziato e stilato nel 2021, il cui cantiere è stato allestito due anni fa. In particolare sono in corso i lavori di efficientamento energetico negli spazi che ospitavano i laboratori dell'ex Istituto Professionale Benelli, oggi confluiti nell'Istituto superiore 'T. Guerra': macchine e torni hanno già traslocato e le aule saranno completamente riconvertite.

