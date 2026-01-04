Estradizione dell’autocrazia ed esportazione della democrazia Il caso Maduro
L'estradizione dell'autocrazia e l'esportazione della democrazia sono temi complessi e delicati. Il caso di Maduro evidenzia le sfide di intervenire in contesti autoritari, preferendo un approccio più condiviso e istituzionale. Un intervento efficace richiede spesso un equilibrio tra azioni diplomatiche, consenso internazionale e rispetto delle sovranità, elementi fondamentali per promuovere processi di democratizzazione in modo stabile e durevole.
Sarebbe stato preferibile che un presidente meno erratico e autoritario lo avesse fatto, e magari con l'autorizzazione del Congresso degli Stati Uniti e un profilo politico bipartisan, come avvenne.
