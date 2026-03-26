Caso Lukaku arriva la rivelazione | Scelta per il bene del Napoli

Romelu Lukaku si trova attualmente in Belgio per proseguire il suo recupero atletico. Secondo fonti di Tuttomercatoweb, la scelta di restare nel paese d’origine sarebbe stata presa per favorire le esigenze del club durante questa fase cruciale della stagione. La decisione riguarda quindi aspetti legati al percorso di riabilitazione e all’ottimizzazione delle condizioni fisiche dell’attaccante.

Romelu Lukaku rimane in Belgio per completare il recupero atletico: secondo Tuttomercatoweb, la decisione tutela anche gli interessi del Napoli in questa fase decisiva della stagione. Lukaku e il programma personalizzato: quando il riposo diventa strategia. L’attaccante belga non è tornato immediatamente a Napoli dopo la sosta internazionale, preferendo proseguire un lavoro specifico nel suo paese. La scelta risponde a un programma di recupero mirato che mira a ritrovare continuità fisica dopo l’infortunio che lo ha fermato fino alla fine di gennaio. Finora Lukaku ha disputato cinque gare in campionato e sette in totale: numeri che raccontano di una stagione ancora in fase di ricostruzione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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