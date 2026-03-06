De Bruyne e Lukaku scelta a sorpresa | la notizia preoccupa il Napoli

Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku sono stati convocati dalla nazionale belga per le prossime amichevoli, una notizia che preoccupa il Napoli. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e potrebbe influenzare i piani di Antonio Conte, allenatore della squadra partenopea, che dovrà affrontare l’assenza dei due giocatori. La convocazione dei due calciatori belgi ha sorpreso molti addetti ai lavori.

Il Napoli deve fare i conti con una notizia che rischia di complicare i piani di Antonio Conte. Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku dovrebbero essere convocati dalla nazionale belga per le prossime amichevoli. Entrambi i giocatori stanno tornando in forma dopo mesi di stop e il Napoli sperava di poterli seguire da vicino per evitare rischi. La notizia è stata riportata dall’edizione odierna de “Il Mattino“. Il ct del Belgio Rudi Garcia avebbe intenzione di convocare Lukaku e De Bruyne per le prossime due amichevoli contro Stati Unitie e Messico. Un ritorno iche significa impegni extra per i due fuoriclasse fiamminghi. Sebbene Romelu Lukaku abbia già giocato qualche minuto da subentrato, la sua condizione non è ancora ottimale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

